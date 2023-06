Simão Dias anuncia aprovação do Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura Municipal de Simão Dias anunciou a aprovação do Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo, representando um marco significativo no avanço cultural da cidade. Segundo a gestão, a medida foi resultado do empenho incansável da equipe de Cultura.

“A primeira etapa do Plano de Ação foi vencida, demonstrando o empenho e dedicação da equipe da Cultura em alcançar os objetivos estabelecidos. Agora, o foco está na próxima etapa, que consiste na elaboração e publicação do edital, promovendo a participação ativa da comunidade na promoção e valorização da cultura”, adiantou.

E completou: “O Departamento de Cultura está entusiasmado com o potencial que a Lei Paulo Gustavo traz para os fazedores de cultura em especial do audiovisual da cidade de Simão Dias. Essa legislação representa uma importante oportunidade de fomentar o desenvolvimento cultural, apoiar artistas locais e fortalecer a identidade cultural do município”.

Os interessados em obter mais informações sobre o Plano de Ação da Lei Paulo Gustavo e futuros eventos culturais em Simão Dias, a orientação é que entre em contato com o Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal.