Simão Dias comemora o Dia das Crianças com evento no dia 12 de outubro

Com o objetivo de comemorar o Dia das Crianças no município, a Prefeitura de Simão Dias promove uma ação solidária ‘O Direito de Ser Criança’, no dia 12 de outubro.

O evento acontece na Praça de Eventos Vicente Ferreira de Souza, a partir das 15h, com parque infantil, brincadeiras, pipoca, picolé, algodão doce e muito mais.

A iniciativa é uma ação conjunta das Secretarias de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, Educação, Saúde e Inclusão, Assistência Social e Trabalho.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias