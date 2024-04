Simão Dias é beneficiada com programa do Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste lançou na última quarta-feira, 10, o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) da Ovinocaprinocultura do Território Ocidental voltado para os municípios de Simão Dias e Poço Verde.

O ato de lançamento ocorreu no auditório da Centro de Memória Digital Profª Enedina Chagas e reuniu o prefeito Simão Dias Cristiano Viana, o coordenador da Sala do Produtor Rural, João Marcos, o gerente do BNB, Alex Vinicius, produtores rurais e representantes do Senar/SE, sindicatos rurais e cooperativas.

Durante a sua fala, Cristiano Viana pontuou a relevância da parceria com o Banco do Nordeste e demais entidades, inclusive a Prefeitura de Simão Dias, para o desenvolvimento de atividades potenciais no município.

O Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter) conta com novos planos de ação em 2024, com ampliação de atendimento a outras atividades econômicas e lançamento de novidades para a atuação no Estado.