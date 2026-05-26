Simão Dias e Riachão do Dantas apresentam alta infestação do Aedes aegypti

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), divulgou na última segunda-feira, 25, o terceiro Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2026, que identificou sete municípios sergipanos com alto índice de infestação. Outros 48 apresentaram médio risco, 19 registraram baixo risco e um não realizou o levantamento.

O estudo, que mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas, apresenta índice satisfatório entre 0 e 0,9; média infestação entre 1,0 e 3,9; e alto risco acima de 4,0. Os municípios de Frei Paulo (10,1), Nossa Senhora da Glória (7,0), Areia Branca (5,6), Simão Dias (5,2), Itabaiana (4,9), Ribeirópolis (4,8) e Riachão do Dantas (4,7) apresentaram alto risco de infestação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a gerente de Endemias da SES, Sidney Sá, o LIRAa é uma ferramenta fundamental para auxiliar os municípios no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. “O levantamento permite identificar as áreas com maior infestação do mosquito dentro de cada município, possibilitando que os gestores municipais desenvolvam ações mais direcionadas, tanto no controle do vetor quanto na assistência à população”, disse a gerente.

É importante reforçar que o aumento dos índices de infestação do Aedes aegypti em alguns municípios pode estar relacionado a fatores climáticos. O período chuvoso começou antes do previsto e, aliado às altas temperaturas, contribui para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Esse cenário favorece o aumento da população do vetor e pode impactar diretamente o crescimento dos casos das arboviroses nos municípios sergipanos.

Cuidados preventivos

As medidas de prevenção são essenciais no enfrentamento ao Aedes aegypti. O mosquito utiliza qualquer recipiente capaz de acumular água para depositar seus ovos. Por isso é fundamental que a população esteja atenta e faça sua parte no combate ao vetor, verificando vasos de plantas, reservatórios de água, pneus e outros objetos que possam servir de criadouros do mosquito.

Também é disponibilizado o carro fumacê como medida complementar ao enfrentamento do mosquito Aedes aegypti em sua fase adulta. Apesar da circulação do carro fumacê, a população deve continuar adotando ações preventivas contra o mosquito.

Sintomas

Os infectados pelo mosquito podem apresentar febre, dor de cabeça e dores no corpo. Caso haja outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar a UBS mais próxima de sua residência para uma avaliação médica. A população deve tomar cuidado com a automedicação, pois os anti-inflamatórios e os medicamentos que contêm ácido acetilsalicílico são contraindicados para pessoas com dengue, pois podem aumentar o risco de sangramentos e complicações.

Fonte: Governo de SE