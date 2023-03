Simão Dias está entre os que mais geraram empregos em fevereiro

Sergipe encerrou o mês de março com dados positivos referentes à geração de empregos. É que dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério da Fazenda, revelou que 1.300 postos formais de trabalho foram gerados em fevereiro deste ano.

Segundo os dados, os municípios que mais geraram emprego no mês foram Aracaju, com um total de 788, seguido por Simão Dias (319) e Ribeirópolis (134). Já os que mais registraram perda de empregos foram Nossa Senhora do Socorro (-196), Capela (-48) e Japaratuba (-41).