Simão Dias estreia com vitória na Copa TV Sergipe de Futsal

O Simão Dias EC estreou com o pé direito na Copa TV Sergipe de Futsal e venceu a equipe de Moita Bonita pelo placar de 5 a 1 na noite da última sexta-feira, 19 de agosto, no ginásio José Maria Costa em Simão Dias.

Os gols do Simão Dias foram marcados por Carlos, Edvan, Gabriel Pina, Mateus e Gabriel Pina. A equipe volta a jogar na próxima terça-feira, 23 de agosto, contra a seleção de Cumbe, 20h30, também no ginásio de Simão Dias.

Simão Dias é uma das cidade-sede da Copa e disputa a competição no grupo 1 ao lado de Moita Bonita, Cumbe e Itabi.

O time simãodiense joga a Copa TV Sergipe com o apoio da Prefeitura de Simão Dias, por intermédio da Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura, além do apoio de empresários e do comércio local.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias