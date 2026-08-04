Simão Dias: Festival da Gente 2026 reúne mais de 30 mil pessoas e se consolida no calendário cultural de SE

O Festival da Gente 2026 entrou para a história como um dos eventos mais tranquilos e bem-sucedidos dos últimos anos em Simão Dias. Durante três dias de intensa programação cultural e musical, cerca de 35 mil pessoas se reuniram na Praça da Juventude e nas avenidas da cidade, desfrutando de grandes shows nacionais, uma organização exemplar e, notavelmente, nenhum registro de ocorrência policial ou de trânsito. Esse feito exemplifica o compromisso da gestão municipal com a promoção de eventos seguros e de alta qualidade para a população e visitantes.

A abertura do festival, na sexta-feira, 31 de julho, trouxe uma noite marcada por muita expectativa e emoção. O público pôde apreciar apresentações de artistas renomados como Nay e Davizinho, Forró Maior, Joelma, Tayrone e Fogo na Saia, que deram início às celebrações com entusiasmo e energia contagiante. A diversidade musical agradou a todos os gostos, criando um ambiente acolhedor e festivo que se estendeu até altas horas.

No sábado, 1 de agosto, o espaço público ficou pequeno diante do expressivo número de pessoas presentes. A Praça da Juventude recebeu um mar de fãs que vibraram ao som de Frank Ferraz, Bia Brasil, Seu Desejo, Toque Dez e Forró Baby Som. Cada atração contribuiu de maneira significativa para o sucesso do evento, reforçando a importância da cultura local e regional para o fortalecimento da identidade de Simão Dias.

O último dia de festa, domingo ensolarado, foi agraciado com performances memoráveis. Psirico e Timbalada levaram às avenidas o ritmo contagiante do axé e a tradição que permeia seus muitos anos de carreira. Para encerrar a programação, o cantor Leandro da Pisadinha conquistou a multidão na Praça da Juventude, garantindo que ninguém permanecesse parado, encerrando a edição de 2026 com muita alegria e descontração.

SEGURANÇA

A segurança durante o Festival da Gente foi um dos pilares para o êxito do evento. O resultado positivo decorreu do planejamento integrado das forças de segurança e da atuação estratégica das equipes ao longo de toda a festa. O trabalho preventivo foi determinante para assegurar a tranquilidade da população, permitindo que todos usufruíssem do entretenimento com conforto e proteção.

ECONOMIA

Além da questão da segurança, o festival também impulsionou a economia local. O comércio de Simão Dias registrou aumento significativo nas vendas durante os dias de festa e no período que antecedeu o evento. Ambulantes aproveitaram a ocasião para garantir uma renda extra, demonstrando como o Festival da Gente contribui para o desenvolvimento econômico da região.

SAÚDE

No campo da saúde, a Secretaria de Saúde esteve presente com uma equipe preparada, composta por médico, técnico de enfermagem, enfermeiro e uma ambulância disponível para atendimento imediato. Essa estrutura garantiu o suporte necessário para cuidar de qualquer eventualidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a proteção e o bem-estar dos participantes.

INCLUSÃO

A inclusão também foi prioridade na edição de 2026. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAT) disponibilizou o Camarote da Acessibilidade, exclusivo para pessoas com deficiência, além de oferecer os serviços dos equipamentos de inclusão. Essa iniciativa promoveu a participação plena de todos os cidadãos, consolidando o Festival da Gente como um evento verdadeiramente democrático e acolhedor.

ESTRUTURA

A estrutura do festival foi ampliada e modernizada, contemplando palco, som, iluminação e adequações na praça e no setor de ambulantes, proporcionando conforto e qualidade tanto para os artistas quanto para o público.

DESTAQUE

O prefeito Cristiano Viana destacou o excelente resultado alcançado, ressaltando o aquecimento da economia local e a alegria demonstrada pelas pessoas durante os três dias de festa.

Com grande público, atrações de destaque, planejamento eficiente e atuação integrada das forças de segurança, Simão Dias encerrou mais um Festival da Gente consolidando-se como um dos destinos mais organizados e seguros da região.

SECOM/ Prefeitura Municipal de Simão Dias