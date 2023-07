Simão Dias promove evento sobre prevenção de incêndios

Na noite da última sexta-feira, 7 de julho, a Sala do Empreendedor de Simão Dias realizou um encontro de extrema importância para a promoção dos cuidados e das ações preventivas para evitar incêndios em estabelecimentos comerciais e residenciais.

A ação foi um pedido do prefeito Cristiano Viana e contou com a presença especial dos representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe – Guarnição de Lagarto, que compartilharam valiosos conhecimentos e orientações práticas sobre medidas preventivas.

“Essa iniciativa visa capacitar empreendedores e munícipes, promovendo um ambiente mais seguro para todos em nossa cidade”, destacou a Prefeitura de Simão Dias ao ressaltar que a guarnição também disponibilizou o telefone SAT Lagarto 79 99117-2623, para eventuais contados.