Estão prorrogadas as inscrições para o I Concurso de Quadrilha Junina da Prefeitura Municipal de Simão Dias. Todos podem se inscrever no Departamento de Cultura – no Clube Cultural Caiçara, situado na Avenida Coronel Loiola – até o dia 02/06.

“Prepare a sua roupa, arrume seu par e forme a sua quadrilha junina, pois teremos o Concurso de Quadrilha Junina valendo troféu e premiação em dinheiro para os vencedores”, convidou a Prefeitura por meio das redes sociais.