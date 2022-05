Simão Dias realiza o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef

Na manhã da última sexta-feira, 27 de maio, a Prefeitura de Simão Dias realizou o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef 2021 / 2024 no município.

O Fórum Comunitário é uma das grandes etapas do projeto Selo Unicef, sendo o evento um momento de planejamento participativo, troca de informações e diálogo entre diversos membros da comunidade sobre políticas públicas municipais voltadas para a infância e adolescência.

Ao aderir ao Selo Unicef, o Município de Simão Dias assumiu o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade. As discussões ocorridas no Fórum nortearão o município ao longo desta edição do Selo.

O 1º Fórum Comunitário ocorreu por meio da integração das Secretarias de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, de Saúde e de Educação e Cultura, em parceria com o Conselho Tutelar, NUCA, Selo Unicef, CRAS, CREAS e COMDICA.

Participaram do evento, a primeira-dama e articuladora do Selo no município, Cláudia Cristiane, que no ato representou o prefeito Cristiano Viana, o vice-prefeito e secretário de Saúde Renaldo Prata, o secretário de Inclusão, Marcos Antônio, demais secretários, vereadores, diretores dos órgãos, colaboradores da gestão e o público em geral.