Simão Dias realizará capacitação para servidores, contadores e MEI’s

Na próxima segunda-feira, 4 de setembro, a Prefeitura de Simão Dias realizará uma Capacitação sobre Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Padrão Nacional, na Sala do Empreendedor. A ação é voltada para os servidores públicos municipais, contadores e MEI’s.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, a capacitação será conduzida pelo renomado Consultor credenciado do SEBRAE, Rodrigo Dias Rosa, e acontecerá em dois turnos: 🌇 Manhã – 🕤 às 9h30, com os servidores públicos municipais e Contadores do Município; 🌆 Tarde – às 14h, tendo como público-alvo os MEI’s que atuam com Prestação de Serviços.

“A iniciativa é fruto do Programa Cidade Empreendedora, em parceria com o SEBRAE/Sergipe, será uma oportunidade imperdível para aprimorar seus conhecimentos e se manter atualizado no universo das notas fiscais eletrônicas. Importante frisar que de acordo com as regras do governo federal a partir de 01/09/23, a emissão de NFS-e não será mais realizado pelo portal do município”, destacou a gestão municipal.