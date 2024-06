Simãodienses são beneficiados com projeto de cirurgias de varizes

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou na última quarta-feira, 26, a edição do Projeto ‘Sem Varizes Simão Dias, com cirurgias de varizes.

O projeto está sendo executado no Centro Municipal de Saúde Givanildo Viana, através de uma equipe capacitada e com benefício direto para centenas de simãodienses.O ‘Sem Varizes Simão Dias’ segue com os processos cirúrgicos nesta quinta-feira, 27 de junho.

O projeto é essencial para a saúde da população, pois sem o cuidado devido, as varizes implicam em perda de qualidade de vida, sobretudo para as mulheres, em quem são mais prevalentes, que podem sofrer com dores e desconforto, comprometendo sua rotina.



Vale ressaltar, que a iniciativa acontece em Simão Dias por meio da destinação de emenda parlamentar do deputado estadual, Luciano Pimentel.