Simone Andrade e Galego da Samba participam de Seminário em Brasília

A prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, ao lado do prefeito eleito Galego do Samba e da vice-prefeita eleita Jamilly de Simone, participam do Seminário Novos Gestores 2025-2018, em Brasília.

O evento que tem com tema: Desafios e caminhos para uma gestão inovadora e eficiente, é promovido pela Confederação Nacional dos Municipios (CNM).

“Um evento incrível que proporciona capacitação técnica nas principais áreas da gestão pública. Essa é uma oportunidade valiosa para aprender, trocar experiências e nos prepararmos ainda mais para desafios futuros” ressaltou o prefeito eleito, Galego da Samba, em suas redes sociais.