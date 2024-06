Na noite da última segunda, 10, a Prefeitura de Riachão do Dantas inaugurou a Praça José Carlos de Almeida, uma homenagem ao saudoso Sr. Dé.

“Agradeço imensamente a Ex-Senadora Maria do Carmo pela destinação da emenda para que esse sonho da comunidade fosse realizado, assim como também agradeço a presença de sua filha Ana Alves” ressaltou a Prefeitura Simone Andrade.

Com essa obra, a comunidade conta com uma praça totalmente reformada e readaptada as necessidades do povo.