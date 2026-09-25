Sistema e serviços de cadastro, vistoria e Passe Livre estadual estão suspensos durante manutenção corretiva

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) informa que os serviços de cadastro e vistoria de veículos e Passe Livre estão temporariamente suspensos em virtude de uma manutenção corretiva e preventiva do sistema. A previsão é de que o atendimento à população retorne na próxima segunda-feira, 28. A medida se fez necessária devido ao princípio de incêndio registrado no prédio sede da autarquia na manhã da última quarta-feira, 23.

As avaliações dos danos materiais estão sendo efetuadas na unidade, bem como a manutenção de sistemas e limpeza do local. O fato ocorreu quando não havia nenhum servidor no prédio, atingiu uma das salas no primeiro andar e, tão logo, foi percebido, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foi acionado e agiu rapidamente para o controle. Por conta da ocorrência, foi necessário efetuar manutenções nos sistemas e, na segunda, 28, os serviços retornarão normalmente.

Dessa maneira, o atendimento do Passe Livre no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) do Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite fica suspenso até esta sexta-feira, 25.

Fonte: Governo de SE