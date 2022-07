Sisu 2022: UFS divulga relações de suplentes que passaram para aprovados

A Pró-reitoria de Graduação (Prograd) tornou públicas quatro listas de candidatos que passaram da condição de suplentes ou excedentes para aprovados no Sisu UFS 2022.

Aqueles que passaram da condição de excedentes para aprovados devem estar atentos ao prazo limite de 23 de julho para envio de toda a documentação necessária, sob pena de perder a vaga e serem substituídos por outro candidato, obedecida a ordem de classificação.

Candidatos que se declararam pretos ou pardos, ou pessoa com deficiência, devem verificar os prazos e procedimentos de heteroidentificação ou análise da comissão de laudos médicos e perícia.

Confira abaixo a relações divulgadas pela Prograd:

Sisu UFS 2020 – 4ª Relação

Para ocupação efetiva da vaga, os candidatos que passaram da condição de suplente para aprovado devem fazer o procedimento de confirmação de matrícula. O prazo é de até 24 de julho, para alunos do Campus do Sertão, e 26 de julho para os demais. Todos eles já podem e devem se cadastrar no Sigaa e obter seu e-mail acadêmico.

Já os que passaram da condição de excedentes para aprovados devem se inscrever no Portal de Ingresso e fazer o envio da documentação exigida conforme o anexo I do Edital Nº 05/2022/Prograd. Tendo sua solicitação de matrícula aceita, o ex-excedente deve se cadastrar no Sigaa e obter seu e-mail acadêmico.

A classificação atualizada de suplentes e excedentes após a publicação da quarta relação também já está disponível aqui. Para outras informações, acesse as instruções da Prograd.

Lagarto – 1ª Relação

Os candidatos que passaram da condição de excedentes para aprovados no Vestibular de Lagarto 2022 devem acessar o Portal de Ingresso para enviar toda documentação exigida para matrícula institucional até 23 de julho. A documentação necessária consta no anexo II do Edital Nº 30/2022/Prograd.

Após a análise da documentação, o candidato aprovado que tiver sua solicitação de matrícula aceita deverá se cadastrar no Sigaa e obter seu e-mail acadêmico. Para outras orientações, acesse a página do Sisu.

Letras Libras – 1ª Relação

Os candidatos que passaram da condição de excedentes para aprovados no Vestibular 2022 do curso de Letras Libras devem acessar o Portal de Ingresso e enviar toda a documentação exigida no anexo II do Edital Nº 33/2022/Prograd.

Após a análise da documentação, o candidato aprovado que tiver sua solicitação de matrícula aceita deverá se cadastrar no Sigaa e obter seu e-mail acadêmico. Para mais informações, clique aqui.

Vagas remanescentes – 1ª Relação

Candidatos que se encontravam na condição de excedentes no Vestibular 2022 de vagas remanescentes e que passaram para a condição de aprovados devem acessar o Portal de Ingresso e enviar toda a documentação exigida no anexo II do Edital Nº 34/2022/Prograd.

A relação atualizada dos candidatos que permanecem como excedentes também já está disponível aqui. Para mais informações, acesse a página de instruções da Prograd.

Fonte: UFS