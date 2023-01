Sisu: UFS divulga relação de suplentes que passaram para aprovados

Os participantes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022 ou do Vestibular da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 2022 que foram classificados na condição de suplentes ou excedentes devem acessar a página da Pró-reitoria de Graduação (Prograd) e conferir se foram reclassificados para a lista de candidatos aprovados.

As orientações e data para a matrícula dos aprovados no SISU UFS estão disponíveis neste link. Já os classificados no Vestibular 2022 devem acessar este link.

Outras informações

Os detalhes adicionais sobre as seleções podem ser acessados nas páginas de acompanhamento do SISU e na do Vestibular UFS 2022.

Fonte: UFS