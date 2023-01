Sob o comando de Amilton, Câmara de Lagarto empossa sua nova mesa diretora

Na manhã desta segunda-feira, 2, a Câmara Municipal de Lagarto deu posse a sua nova mesa diretora, composta pelos seguintes vereadores: Amilton Fontes (Presidente), Marcelo de Denilson (Vice-presidente), Marta da Dengue (1ª Secretária) e Vilânio do Treze (2º Secretário). Eles estarão à frente dos trabalhos parlamentares durante o biênio 2023/2024.

Em seu discurso de posse, o vereador-presidente Amilton Fontes agradeceu aos 16 vereadores pela presença e pela confiança. “Espero contar com cada um vocês, seja com críticas, seja ligando 22h para dizer que estou errado, isso faz parte e nos ajuda a crescer. Aqui é a Casa de todos e, por isso, não há tratamento especial para um ou outro vereador, as portas do gabinete da presidência estão sempre abertas para todos”, afirmou.

Amilton também teceu agradecimentos a dois importantes nomes para a sua reeleição: o ex-vereador Eduardo de João Maratá e o ex-deputado federal Sérgio Reis. “Sempre digo que uma das maiores virtudes do homem é a gratidão e eu sou muito grato aos vereadores do Saramandaia e do Bole-Bole, porque foram todos que me reelegeram. Agradeço também ao meu deputado Gustinho Ribeiro e a minha prefeita Hilda Ribeiro por terem contribuído para que eu estivesse aqui hoje”, completou.

Por fim, ele destacou que sua gestão buscará estreitar os diálogos com os poderes Executivo e Judiciário, “para que possamos trazer mais benefícios para a nossa população”, argumentou o vereador-presidente.

Única vereadora mulher da Casa, a vereadora Marta da Dengue relembrou o tempo em que presidiu a Câmara e afirmou ser uma honra estar de volta à Mesa Diretora. “Naquele momento só tinha eu de mulher e agora só tem eu. Eu agradeço o reconhecimento dos colegas por terem me permitido ser a 1ª secretária. […] Mas espero que essa Casa volte a ter mais mulheres, para termos mais representatividade. Quem sabe um dia, as mulheres votem mais nas mulheres”, comentou a edil.

Eleição antecipada

A Mesa Diretora da Câmara de Lagarto foi eleita em 18 de novembro de 2022, sem chapa adversária. Além disso, ela ocorreu após a eleição realizada em abril daquele mesmo ano ter sido anulada em atendimento a uma recomendação do promotor Belarmino Alves. Naquele momento, o jurista observou que o vereador Washington da Mariquita havia sido eleito pela terceira vez consecutiva para o cargo de vice-presidente da Casa, sendo que há um entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) de que somente é permitido uma recondução consecutiva para o mesmo cargo.