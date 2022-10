Sobe para 16 o número de denúncias de assédio eleitoral investigadas pelo MPT

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) está investigando 16 denúncias de assédio eleitoral realizadas, desde o início do 2º turno das Eleições 2022, por empregadores no estado – prática em que o empregador coage os funcionários a votarem em seus candidatos a cargos políticos. O número de casos investigados dobrou em seis dias. No último dia 19, eram oito denúncias.