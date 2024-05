Sobe para 83 o número de mortos após enchentes que atingem o RS

“Agora chego aqui e não sei se tenho mais casa. Eu saí só com a roupa do meu filho“, diz Tatiane, uma das centenas de vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde a semana passada. “A gente nunca viu nada assim. Via alagar, mas a água evacuava. Agora a água está cobrindo casas”, completa. Leia relatos de vítimas das cheias no estado.

Fonte: g1