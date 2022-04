Solenidade de abertura da 38ª edição dos Jogos da Primavera reúne comunidade escolar

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura/Superintendência Especial de Esportes (Seduc/Supee), realizou na última quinta-feira, 31, na quadra de esportes do Centro de Excelência Leandro Maciel, localizado no bairro Ponto Novo, em Aracaju, a abertura da 38ª edição dos tradicionais Jogos da Primavera. A competição reúne alunos de escolas públicas e privadas do estado, com idades que variam entre 11 e 17 anos.

Os Jogos da Primavera têm como objetivo estimular a prática do esporte nas instituições de ensino, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno, não só com o esporte, mas também como função social, e para o desenvolvimento da cidadania. Além disso, a competição oferece aos atletas a oportunidade de defender o estado em competições escolares nacionais, pois os Jogos da Primavera servem como seletiva para essas competições.

O secretário estadual da Educação, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, ressaltou a alegria e importância dos Jogos da Primavera como marco histórico no calendário esportivo do estado de Sergipe. “Os Jogos da Primavera fazem parte da memória do sergipano. Várias gerações de sergipanos jogaram, torceram, assistiram às diversas edições desses jogos. É uma felicidade voltarmos ao formato tradicional dos jogos com torcidas, com presença dos pais, dos amigos, enfim, das pessoas que torcem pelas equipes, e é muito importante para todas as nossas escolas termos equipamentos e instalações esportivos para o desenvolvimento integral de todos os nossos jovens. Parabéns a todos e felizes jogos da primavera. Vamos torcer e participar”.

As inscrições já estão abertas e ocorrem em duas etapas. A primeira segue no período de 31 de março a 18 de abril para o futsal, já para as demais modalidades, as inscrições irão de 31 de março a 16 de maio. O professor de Educação Física da unidade escolar é o responsável por efetivar as inscrições no site https://seduc.se.gov.br/jogos/.

Os Jogos da Primavera também são seletivas para os Jogos Escolares Brasileiros, que ocorrerão no Rio de Janeiro, e para os Jogos da Juventude, a serem realizados este ano pela primeira vez em Sergipe. “A iniciativa do Governo do Estado é para que possamos proporcionar um momento ímpar na vida dos nossos estudantes. Durante os Jogos da Juventude, por exemplo, estarão presentes aqui em Sergipe os atletas olímpicos campeões de Tóquio, sendo possível fazer esse intercâmbio com a comunidade escolar da Rede Estadual. O esforço da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura e da Superintendência Especial de Esportes é para que os nossos Jogos da Primavera sejam um sucesso. E é pensando nos alunos que estamos trabalhando incansavelmente. Eu tenho certeza de que todos que estão aqui se encaixam pelo menos em uma das 24 modalidades. Os Jogos da Primavera são justamente para revelar talentos, promover a experiência e tornar o momento festivo. A medalha e o troféu são uma consequência, mas o que importa mesmo nos nossos jogos da primavera é que vocês participem”, concluiu.

Na ocasião, três estudantes sergipano foram homenageados por se destacarem no esporte no ano passado, representando todos os atletas participantes de competições escolares: Maria Eduarda Silva, terceiro lugar na modalidade Judô na Gymnasíade; Gabriel Henrique dos Santos, terceiro lugar na modalidade Wrestling nos Jogos Escolares Brasileiros, e Luís Antônio Lima de Oliveira, terceiro lugar na modalidade Judô nos Jogos Escolares Brasileiros.

Para a judoca Maria Eduarda Silva, que estuda no Centro de Excelência Barão de Mauá, unidade que oferta o Ensino Médio em Tempo Integral, a vida está resumida entre estudar e treinar. Obstinada, a judoca treina desde os 12 anos de idade até hoje, aos 17, quando subiu ao pódio. “Estou muito feliz de estar aqui hoje porque antes do esporte eu era uma pessoa que só ficava dentro de casa, não fazia nada. Hoje não, eu vou para a escola, treino à tarde e à noite. Hoje, graças ao esporte, o meu rendimento na escola é melhor”, disse.

Além das diversas novidades advindas dessa edição, como inclusão, integração e novas modalidades, os Jogos da Primavera têm como objetivo também alcançar os 75 municípios do estado de Sergipe, com novo plano de expansão, levando assim, não só o futsal para o interior, mas também o handebol, vôlei e basquete 3×3. Basta apenas as escolas estarem inscritas.

Além das quatro modalidades novas, que são: Basquete 3×3, Parabadminton, Polo Aquático e Jiu-Jitsu, atletas de diferentes escolas terão a oportunidade de jogar no mesmo time, como também poderão se juntar ao time da paramodalidade de vôlei sentado, promovendo a inclusão.

Este ano, as modalidades em disputa são: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquete 3×3, Ciclismo, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Jiu-Jitsu, Karatê, Natação, Polo Aquático, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling, Xadrez, Paratletismo, Paranatação, Parabadminton e Volêi Sentado.

Fonte: Governo de Sergipe