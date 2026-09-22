Sombra de 1º Turno em Sergipe: O Impacto da Liderança de Fábio Mitidieri para a Capital e a Força do Interior

A duas semanas das urnas, a corrida pelo Governo de Sergipe entra em sua reta decisiva sob o signo da consolidação de liderança do atual governador Fábio Mitidieri (PSD). Um recorte analítico das 15 pesquisas mais recentes divulgadas no estado mostra o chefe do Executivo à frente em 12 levantamentos, o que representa 80% das amostras públicas registradas na Justiça Eleitoral. Mais do que a dianteira numérica, o dado que domina o debate político é a recorrência de cenários em que o governador supera a barreira dos 50% dos votos válidos, patamar registrado em oito pesquisas e que, se confirmado no dia da eleição, garantiria a reeleição ainda em primeiro turno.
O levantamento mais recente, divulgado pelo Instituto França, ilustra esse movimento ao colocar Fábio com 46% das intenções de votos no cenário estimulado e 57,88% dos votos válidos, seguido por Valmir de Francisquinho (Republicanos), com 28,33%, e Ricardo Marques (PL), com 3,68%. Outro retrato semelhante foi apresentado pela Global Tecnologia e Pesquisa, onde o governador aparece com 56,7% dos votos válidos em um universo que abrangeu 50 municípios sergipanos. Institutos como CTAS e TWS também corroboram a tendência de primeiro turno, registrando o candidato governista na faixa entre 54% e 59% dos votos válidos.
Do ponto de vista prático e pedagógico, o cenário desenhado pelas pesquisas impõe uma reflexão profunda sobre os rumos do estado, dividindo o impacto político e administrativo em dois eixos fundamentais: a dinâmica na capital e as demandas complexas do interior.
Na Região Metropolitana, com foco em Aracaju, a alta capilaridade de intenções de voto sinaliza um desejo por continuidade institucional, mas também cobra fatura imediata em termos de entregas urbanas. Uma vitória consolidada logo na primeira etapa das eleições tende a facilitar o diálogo federativo e a execução de parcerias entre estado e município em áreas vitais como mobilidade urbana, infraestrutura e saúde de alta complexidade. Contudo, o desafio imposto à gestão é traduzir a vantagem estatística em políticas públicas que alcancem de forma efetiva as periferias e reduzam os gargalos sociais cotidianos da população metropolitana.
Já no interior do estado, onde a disputa historicamente ganha contornos de forte capilaridade regional e polarização com lideranças tradicionais — mobilizando redutos estratégicos e polos produtivos essenciais como Lagarto —, a relação com a gestão estadual ganhou novos contornos nos últimos anos. A estratégia do Palácio de aposta intensiva na descentralização administrativa se traduziu em entregas recentes e pacotes de investimentos multissetoriais. Em municípios como Lagarto, o governo estadual buscou marcar presença com entregas concretas, a exemplo da Casa da Cultura, reformas de escolas e creches, pavimentação asfáltica de ruas e avenidas, além da descentralização de serviços públicos essenciais por meio de equipamentos integrados (como Ceac, Ciretran e unidades do Banese +Negócios) e aportes em programas de transferência de renda como o CMais. Em escala macro, o interior de Sergipe sentiu o impacto de investimentos em infraestrutura vicinal, segurança e saúde — através da expansão de cirurgias eletivas pelo programa Opera Sergipe e grandes obras hídricas —, além do programa itinerante “Sergipe é Aqui”, que aproximou a estrutura governamental dos cidadãos do interior.
Apesar dessa forte ofensiva de obras e serviços capilarizados, a rota de colisão e o desgaste acentuado na relação com o funcionalismo público — em especial com os professores da rede estadual — representam um flanco sensível que pode influenciar o ritmo da reta final. Marcado por impasses judiciais em torno de pautas de carreira e remuneração, além de paralisações e greves lideradas pelo SINTESE, o setor educacional tem sido palco de fortes cobranças por parte da categoria. Enquanto a gestão aponta avanços estruturais — como climatização de escolas, entrega de unidades reformadas, programas de premiação e inclusão de docentes em intercâmbios internacionais —, a resistência e a mobilização dos professores nas ruas ecoam como um importante fator de contestação política, mobilizando famílias e formadores de opinião tanto na capital quanto nas cidades do interior.
Os números expressivos mantidos por concorrentes como Valmir de Francisquinho, que pontua de maneira consistente na casa dos 30% em diversos institutos, demonstram que o interior sergipano não constitui um bloco homogêneo, abrigando um eleitorado crítico e regionalizado que pondera tanto as entregas de infraestrutura quanto as crises setoriais. Para o governo estadual, a consolidação nas urnas significa que a rede de investimentos atingiu as bases, mas exige, ao mesmo tempo, uma postura republicana e capacidade de diálogo para estancar arestas com setores fundamentais da sociedade.
A análise rigorosa dos dados estatísticos a quinze dias do pleito revela, sobretudo, que as pesquisas funcionam como um termômetro do momento, e não como uma sentença definitiva. Para a sociedade sergipana, o momento serve como um convite pedagógico ao discernimento crítico: avaliar se a vantagem numérica traduz-se em um projeto administrativo capaz de harmonizar o crescimento econômico, a valorização do serviço público e as necessidades estruturais e sociais da capital e dos municípios do interior, garantindo que o debate democrático continue plural até o último voto depositado nas urnas.