“Somos tratados igual cachorro”, diz motoboy de Lagarto sobre a Quero Delivery e Quero Log

Na tarde desta segunda-feira, 27, motoboys que prestam serviço para as empresas Quero Delivery e Quero Log realizaram uma manifestação pelas ruas de Lagarto, para reivindicarem direitos trabalhistas.

“A gente trabalha, a gente se acidenta e estamos todos aqui querendo trabalhar, mas também querendo ter direito”, comentou um motoboy em vídeo divulgado nas redes sociais.

Já em carro de som, que percorreu o centro da cidade, a categoria reforçou que trabalha, mas não tem direito a nada. “Somos tratados igual cachorro. Quero Delivery e Quero Log precisamos de apoio”, disse um manifestante.

Sem resposta

A reportagem do Portal Lagartense procurou a direção das empresas, mas ainda não recebeu nenhuma explicação.

Governo Federal pretende regulamentar o serviço

Cabe destacar que o Governo Federal já informou que pretende regulamentar o trabalho por aplicativo ainda neste primeiro semestre de 2023. A informação foi divulgada no começo do mês, pelo ministro do Trabalho e Previdência, Luiz Marinho. Segundo ele, a pasta tem ouvido representantes dos próprios trabalhadores e das plataformas, especialistas e estudado a legislação de outros países para chegar a um consenso sobre uma proposta que assegure direitos à categoria.