SSP alerta sobre cibercrimes e práticas de golpes na internet

Mais tempo na internet e tudo ao alcance de um clique. Os sites, aplicativos de mensagem e redes sociais facilitaram o dia a dia e trouxeram novas formas de resolver as mais diversas situações naquele mesmo instante. Mas, os criminosos também acompanharam essa evolução e acabaram se tornando cibercriminosos, passando a praticar cada vez mais estelionatos na internet.

Por isso, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) preparou uma série de conteúdos, que serão publicados entre segunda-feira, 16, e a próxima sexta-feira, 20, para alertar sobre os e-crimes, que são os crimes praticados na internet.

De acordo com os dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), durante o ano de 2020, foram registrados 9.320 casos de estelionato em Sergipe. Esse número passou para 14.998 ocorrências em 2021. Em termos percentuais, houve um aumento de 60,92% na incidência de casos de estelionato no estado. Neste ano, 2022, até o mês de março, já foram registrados 3.450 ocorrências dessa prática em Sergipe.

Na internet, as práticas mais frequentes de crimes, que também são conhecidos como cibercrimes – os e-crimes -, envolvem desde a clonagem de aplicativo de mensagens e de redes sociais – para pedir dinheiro aos contatos próximos das vítimas -, à utilização fraudulenta de dados financeiros salvos em sites e até mesmo as propostas de investimentos com alto rendimento e retorno em curto prazo de tempo.

Confira as explicações e orientações sobre os cibercrimes:

Saiba o que é Phishing, técnica utilizada pelos cibercriminosos para atrair vítimas e conseguir dinheiro.

Fonte: Governo de Sergipe