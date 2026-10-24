SSP e Seasic oferecem emissão domiciliar da Carteira de Identidade Nacional

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP), por meio do Instituto de Identificação, em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), oferece o serviço de emissão domiciliar da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida que enfrentam dificuldades para se deslocar até um posto de atendimento.

O atendimento é realizado por meio de agendamento pelo WhatsApp, no número (79) 99935-4540, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. A iniciativa integra as ações da CIN Inclusiva, que busca ampliar o acesso à documentação e assegurar que as limitações de mobilidade não sejam um impedimento para a obtenção da identidade.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o serviço representa um importante instrumento de inclusão e garantia de direitos. “Nosso compromisso é fazer com que os serviços públicos cheguem a quem precisa, especialmente às pessoas que enfrentam dificuldades para sair de casa. A emissão domiciliar da CIN é uma forma de acolher essas famílias, garantir mais dignidade e facilitar o acesso a um documento tão importante para o exercício da cidadania”, destaca.

De acordo com a atendente da CIN Inclusiva, Paula Menezes, o serviço é voltado às pessoas que, em razão de suas condições de saúde ou limitações de mobilidade, não conseguem se deslocar com facilidade para realizar a emissão do documento. “A solicitação deve ser feita pelos familiares ou responsáveis, que podem entrar em contato pelo WhatsApp para receber as orientações sobre o agendamento e os documentos necessários”, informa.

Atendimento que transforma a rotina das famílias

Aos 74 anos, Maria Opelina está entre as pessoas beneficiadas pelo serviço. Com dificuldades para caminhar e prestes a passar por uma cirurgia no joelho, ela conta que a chegada da equipe à sua residência representou um alívio, especialmente diante das dificuldades para sair de casa.

“Foi uma felicidade receber essa equipe em casa. O atendimento foi rápido e impecável. Vou fazer uma cirurgia no joelho e tenho muita dificuldade para caminhar. Com a nova identidade, vai ficar mais fácil resolver as questões relacionadas à cirurgia e ao atendimento no hospital. É muito cômodo para quem não tem mobilidade”, relata.

A experiência também foi positiva para Maria do Carmo Correia, que solicitou o serviço para a mãe, de 107 anos, que apresenta dificuldades de locomoção. Para ela, a possibilidade de realizar o procedimento em casa facilita a vida da família e garante mais conforto à idosa.

“Foi um atendimento excelente. Para uma pessoa de 107 anos, que tem dificuldade para se locomover, sair de casa é muito complicado. Ter esse serviço disponível facilita muito para quem precisa tirar uma nova identidade. Fomos muito bem atendidas”, avalia.

Para solicitar a emissão domiciliar da CIN, é necessário apresentar os seguintes documentos:

CPF; Relatório médico (quando houver); Certidão de acordo com o estado civil: Solteiro(a): certidão de nascimento; Casado(a): certidão de casamento; Divorciado(a): certidão de casamento com averbação do divórcio; Viúvo(a): certidão de casamento com averbação do óbito.

Nos casos de tutela ou curatela, devem ser apresentados os documentos correspondentes, com a devida averbação na certidão, além do documento de identificação do responsável, conforme a situação. Os documentos devem ser apresentados em condições adequadas de leitura, sem rasuras ou emendas. As certidões devem ser originais ou cópias autenticadas, conforme as exigências aplicáveis.

Para obter informações e realizar o agendamento, os interessados devem entrar em contato com a CIN Inclusiva pelo WhatsApp (79) 99935-4540, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fonte: SSP/SE