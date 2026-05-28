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SSP lança 5ª edição da campanha ‘Se Avexe Não’ durante apresentação do plano operacional dos festejos juninos

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Como já se tornou tradição no período junino em Sergipe, a Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE) lançou nesta quinta-feira, 28, mais uma edição da campanha ‘Se Avexe Não’, durante a coletiva de imprensa que apresentou o Plano Operacional de Segurança para os festejos juninos de 2026. A iniciativa tem como objetivo conscientizar sergipanos e turistas sobre os cuidados necessários para aproveitar as festividades com segurança e responsabilidade.

A campanha reúne representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica em vídeos produzidos em formato de paródias musicais, utilizando elementos da cultura nordestina para transmitir mensagens educativas de forma leve e descontraída.

Neste ano, a campanha chega à sua quinta edição consecutiva e já integra o calendário de ações da Segurança Pública durante o período junino em Sergipe. Segundo o diretor de Comunicação da SSP, Lucas Rosário, a proposta da iniciativa é utilizar elementos da cultura nordestina para aproximar as orientações de segurança da população.

“A campanha ‘Se Avexe Não’ surgiu logo após a pandemia com a proposta de levar orientações importantes utilizando a linguagem do forró e da cultura nordestina. A cada edição, buscamos ampliar esse diálogo com a população e reforçar mensagens de prevenção e segurança durante os festejos juninos”, destacou.

A edição de 2026 reforça alertas sobre importunação sexual, combinação entre álcool e direção, cuidados com fogos de artifício, prevenção de acidentes e orientações gerais de segurança durante os festejos.

Além das redes sociais da SSP, os vídeos da campanha também serão exibidos em telões de eventos juninos na capital e no interior do estado, ampliando o alcance das mensagens educativas durante o período festivo.

Produção da campanha

Lançada pela SSP em 2022, logo após a retomada dos festejos juninos no período pós-pandemia, a campanha ‘Se Avexe Não’ é desenvolvida pela Diretoria de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública e tem como diferencial o envolvimento direto de servidores das próprias forças de segurança em todas as etapas da produção.

Os vídeos são idealizados, roteirizados e protagonizados por integrantes da SSP, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica, utilizando elementos da cultura nordestina para levar orientações de segurança à população de forma leve e educativa.

Fonte: Governo de SE

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