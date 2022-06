SSP lança campanha de conscientização sobre segurança nas festas juninas

O mês de junho é bastante aguardado por sergipanos e turistas. As festividades juninas fazem parte da tradição nordestina. Festas, fogos, fogueiras. E depois de dois anos longes das festas, chegou a hora da retomada dos encontros que aquecem as noites do mês de junho. Por isso, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) lançou, nesta quarta-feira, 15, a campanha Se Avexe Não, com orientações para curtir os festejos de forma segura em todo o estado de Sergipe.

A primeira das quatro bandeiras traz um importante alerta não apenas para as festas juninas, mas também para toda e qualquer situação do cotidiano. A importunação sexual é crime. Por isso, a Secretaria da Segurança Pública destaca que é preciso haver consentimento. Cantadas, aproximações ou tentativas de proximidade são normais em festas, mas a insistência diante da negativa é importunação sexual.

Já a segunda bandeira é uma tema recorrente quando se fala de festas. O consumo de bebidas alcoólicas e a condução de veículos é um dos principais fatores de mortes no trânsito. E não é só a bebida que torna o trânsito perigoso, o excesso de velocidade também pode gerar graves acidentes. Como ninguém quer perder essa festa, é preciso lembrar que o carro não é um foguete.

A terceira bandeira apresenta mais um alerta sobre o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Com muito tempo sem a realização das tradicionais festas juninas, as pessoas podem até se empolgar. O que não é ruim e também é válido. Porém, bebidas alcoólicas em excesso afetam a capacidade de raciocínio e podem resultar em condutas violentas, como a violência doméstica.

Por fim, e não menos importante, a quarta bandeira, que bem tradicional para o período em que estamos. Afinal, os festejos juninos são caracterizados pelos fogos e pelas fogueiras. Mas, é preciso ter cuidado desde o manuseio, passando pelo local de armazenamento e pelo acendimento. Como os nomes já dizem, os fogos e as fogueiras envolvem fogo. E se é pra marcar o retorno das festividades, que seja pelo colorido, e não pelas queimaduras e sequelas por toda a vida.

Então, para curtir as festividades juninas com segurança e proteção, acompanhe, no nosso site e nas nossas redes sociais, a Campanha Se Avexe Não.

Fonte: SSP