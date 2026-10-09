SSP-SE identifica sargento da PM como autor de disparo em ato pró-Lula na UFS; policial foi afastado

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SE) identificou que o homem apontado com autor do disparo durante manifestação pró-Lula em frente à UFS é Manoel Messias dos Santos, sargento da Polícia Militar.

Segundo a SSP, a arma de fogo já foi recolhida, e o policial será afastado das atividades de rua. O secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy, determinou que a Corregedoria da Polícia Militar adote imediatamente as providências administrativas cabíveis. A Polícia Civil instaurará inquérito policial para apurar os aspectos criminais do caso.

A perícia foi acionada para realizar exame residuográfico, a fim de verificar a presença de resíduos de disparo de arma de fogo. Imagens da região também estão sendo coletadas e analisadas para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Em nota, a SSP informou que não “compactuam com condutas que contrariem a legalidade e os princípios que orientam a atuação das forças de segurança”. Disse ainda que “atua para garantir que o processo democrático, especialmente neste segundo turno das eleições, transcorra de forma pacífica, com respeito à liberdade de manifestação e à segurança de todos os cidadãos”.