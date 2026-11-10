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Suely Menezes cumpre agenda em Brasília em busca de recursos para Lagarto e fortalecimento da assistência social

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A vice-prefeita de Lagarto e secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, está em Brasília cumprindo uma agenda de articulações institucionais em busca de recursos e emendas parlamentares para o município e para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social.

Nesta terça-feira, 10, Suely esteve reunida com o senador Alessandro Vieira e com o deputado federal Fábio Reis, acompanhada do ex-prefeito Jerônimo Reis, e também do esposo, o empresário e suplente de Senador eleito, Joãozinho de Solinha. Durante os encontros, foram discutidas demandas importantes de Lagarto e possibilidades de investimentos que possam contribuir com o desenvolvimento do município e ampliar os serviços oferecidos à população.

Suely destacou a importância de manter o diálogo com os representantes políticos e buscar parcerias que tragam resultados para os lagartenses.

“Estou em Brasília com o compromisso de buscar recursos e novas oportunidades para Lagarto. Nosso olhar também está voltado para a assistência social, porque sabemos o quanto esses investimentos são importantes para fortalecer os serviços, ampliar o atendimento e chegar a quem mais precisa. Seguimos dialogando e trabalhando para conquistar melhorias para o nosso município e para a nossa gente”, afirmou.

A articulação e o diálogo com representantes em Brasília são fundamentais para aproximar Lagarto das oportunidades de investimento e garantir que as demandas do município sejam apresentadas e acompanhadas de perto. Parcerias institucionais como essas contribuem para a captação de recursos, o fortalecimento das políticas públicas e a ampliação das ações que chegam à população, especialmente às famílias que mais precisam do apoio da assistência social.

Ascom – Suely Menezes (Vice-prefeita de Lagarto)

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