Suely Menezes destaca presença de Lagarto na chapa de Alessandro Vieira ao Senado com Joãozinho de Solinha

A vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes, destacou a importância da presença de um lagartense na chapa do senador Alessandro Vieira ao Senado. Oficializado como segundo suplente, Joãozinho de Solinha passa a integrar a composição levando para esse espaço político sua história, seus vínculos e a experiência construída ao longo dos anos em Lagarto e na região Centro-Sul.

Para Suely, a participação do marido representa uma nova responsabilidade para a família e, principalmente, uma oportunidade de ampliar a presença de Lagarto nas articulações políticas de alcance estadual e nacional. Segundo ela, ter um representante do município na composição fortalece os canais de diálogo com as instâncias onde são discutidas questões importantes para Sergipe.

“É uma responsabilidade que recebemos com muita seriedade e também com muito orgulho. Joãozinho construiu sua vida em Lagarto, conhece as pessoas, conhece as nossas necessidades e sabe dos desafios da nossa região. Para nossa família, é uma nova missão. Para Lagarto, é a oportunidade de ter um filho da terra participando de um espaço tão importante da política de Sergipe”, afirmou Suely.

A vice-prefeita também ressaltou a relação de Alessandro Vieira com Lagarto e destacou a importância de unir a atuação do senador à experiência de quem conhece de perto o cotidiano do município e da região.

“O senador Alessandro conhece a nossa região e tem uma relação construída com o nosso município. Ter Joãozinho ao lado dele fortalece esse diálogo, porque temos alguém que conhece as nossas necessidades e pode contribuir apresentando essas demandas de forma muito próxima. É importante essa conexão entre quem está no Senado e quem vive a realidade do nosso município”, enfatizou.

Empresário, produtor rural e pecuarista, Joãozinho de Solinha construiu sua trajetória a partir do trabalho e da atuação em diferentes áreas ligadas à produção e ao empreendedorismo. Para Suely, essa experiência também representa uma contribuição importante para essa nova etapa.

“Joãozinho tem uma história construída com trabalho. Conhece o campo, conhece quem produz, conhece os desafios de quem empreende e, principalmente, conhece a nossa gente. Essa experiência faz parte de quem ele é e também do que ele pode contribuir nessa nova missão. Ele leva consigo não apenas um nome, mas uma história e suas raízes”, disse.

Ascom – Suely (Vice-prefeita de Lagarto)