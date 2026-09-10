Suely Menezes participa de mobilização em Aracaju em apoio a candidatos

A vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes, participou, na última quarta-feira, 09, de uma blitz nos semáforos de Aracaju em apoio às candidaturas de Fábio Mitidieri ao Governo de Sergipe, Delegado Alessandro ao Senado, Fábio Reis à Câmara Federal e Ibrain de Valmir à Assembleia Legislativa.

A mobilização reuniu militantes dos candidatos e levou às ruas os nomes que fazem parte do grupo político.

Durante a ação, Suely esteve ao lado de simpatizantes, cumprimentando motoristas e reforçando o apoio às candidaturas.

A vice-prefeita destacou a importância da participação nas ruas durante o período eleitoral e da união do grupo em torno dos candidatos.

“Campanha também é presença, é olhar no olho, conversar e sentir de perto o que as pessoas estão pensando. Gosto de participar desses momentos e de poder estar junto, levando nosso apoio e a nossa mensagem por todo lugar”, afirmou Suely.

A mobilização também reforçou a importância de escolher representantes que já demonstraram compromisso e trabalho por Sergipe e, especialmente, por Lagarto.

Para Suely, reconhecer quem conhece as necessidades da população e tem atuação concreta é fundamental para a construção de um estado cada vez mais desenvolvido.

“Precisamos valorizar quem está presente, quem conhece a nossa realidade e já mostrou, com trabalho, o compromisso com Sergipe e com Lagarto. A política precisa continuar sendo feita com responsabilidade, diálogo e, principalmente, resultados para a nossa gente. É por isso que sigo ao lado de Fábio, Alessandro, Fábio Reis e Ibrain”, afirmou.

Fonte: Assessoria de Comunicação