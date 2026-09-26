Suely Menezes visita feira de Lagarto e reforça importância de parcerias para o desenvolvimento do município

Neste sábado, 26, a vice-prefeita de Lagarto, Suely Menezes, esteve na feira do município, onde aproveitou o momento para conversar de perto com a população, ouvir demandas e reafirmar a importância de manter uma atuação política próxima das pessoas. Durante a visita, Suely destacou que estar presente nos espaços onde a população está é fundamental para compreender as necessidades do município e construir caminhos que contribuam para o desenvolvimento de Lagarto.

Ao lado de feirantes, trabalhadores e moradores, Suely também reforçou a importância das parcerias políticas para que o município continue avançando. Ela destacou a atuação conjunta com o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), o deputado federal Fábio Reis (PSD) e o governador Fábio Mitidieri (PSD), além da parceria e amizade com Érica Mitidieri. Para a vice-prefeita, a união entre as diferentes esferas de representação é importante para garantir que Lagarto continue contando com apoio, investimentos e ações que atendam às necessidades da população.

“Eu faço questão de estar perto das pessoas, conversar, ouvir e entender o que elas estão vivendo. É assim que a gente conhece de verdade as necessidades de Lagarto. E, para continuar avançando, precisamos manter essas parcerias, com deputados, senador e governador que tenham compromisso com o nosso município. É através desse diálogo e desse trabalho conjunto que conseguimos buscar mais investimentos e novas oportunidades para a nossa gente”, afirmou Suely.

A vice-prefeita também ressaltou a parceria com o senador Delegado Alessandro (MDB), partido ao qual é filiada. O senador disputa a reeleição em 2026 e tem como segundo suplente o empresário e pecuarista lagartense Joãozinho de Solinha, esposo de Suely. Para ela, a presença de um representante de Lagarto na chapa ao Senado fortalece a possibilidade de ampliar o diálogo do município com Brasília e defender os interesses da população.

“Eu tenho muito orgulho da caminhada do meu partido e da parceria que construímos com o senador Delegado Alessandro. E ter Joãozinho como segundo suplente também representa a presença de Lagarto nesse projeto. É alguém que conhece a nossa cidade, conhece as nossas necessidades e sabe da importância de buscar sempre mais para o nosso povo. Seguimos com diálogo, união e compromisso para que Lagarto continue avançando”, declarou Suely.

Ascom – Suely (vice-prefeita de Lagarto)