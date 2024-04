Supercopa TV Sergipe de Futsal: Lagarto x Tobias Barreto fazem duelo de abertura

As seleções de Lagarto e Tobias Barreto fazem duelo de abertura da Supercopa TV Sergipe de Futsal. Partida acontece no próximo sábado, às 14h40, com transmissão na TV Sergipe e pelo canal da FM Sergipe no Youtube.

Congresso Técnico da Supercopa TV Sergipe de Futsal — Foto: Demétrius Oliveira/ge

O confronto foi definido nesta segunda-feira por sorteio em Congresso Técnico realizado na sede da emissora.

Seis equipes, sendo cinco sedes, disputam o torneio em duelo de ida e volta, com todos se enfrentando. Os quatro melhores colocados avançam para a semifinal, com o time de melhor campanha jogando a segunda partida como mandante.

Calendário Supercopa TV Sergipe de Futsal

Primeira fase: de 20 de abril a 18 de maio

Semifinal: 20 e 28 de maio

Final: 1º de junho

Fonte : ge