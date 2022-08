Superlotação no HUL: MPF quer explicações sobre ausência de UPA em Lagarto

A superlotação do Hospital Universitário de Lagarto segue em discussão no Ministério Público Federal (MPF), que na última terça-feira, 16, estabeleceu o prazo de 10 dias para que o Município explicasse a ausência de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou serviço 24h de saúde na cidade.

Segundo a procuradora da República Aldirla Albuquerque, a ausência de serviço público de atendimento 24h ou de uma UPA no município de Lagarto tem gerado superlotação no HUL.

“Os atendimentos de baixa complexidade são de atribuição dos municípios. Segundo portaria do Ministério da Saúde, municípios com mais de 90 mil habitantes devem contar com uma UPA, mas não é o que se observa em Lagarto. A cidade tem mais de 100 mil habitantes e para atendimentos de baixa complexidade, a população tem se deslocado ao HUL, por ser a única alternativa no local”, explica.

Contratações no HUL

Ainda na reunião, o MPF recebeu informações sobre contratação de clínicos gerais e anestesistas. “Atualmente, sete anestesistas disponibilizados pela SES e cinco clínicos gerais contratados pela EBSERH já estão em atividade. Desde a chegada dos profissionais, o HUL relatou que a regularização dos procedimentos eletivos e urgências programadas, além do atendimento de emergência 24 horas”, detalhou.

Os anestesistas foram designados pela SES para atuar no HUL pelo período de três meses, tempo necessário para a EBSERH organizar esta situação. Em 25 de agosto, o Conselho de Administração da EBSERH vai se reunir para deliberar sobre a possibilidade de contratação de empresa terceirizada para regularizar permanentemente a questão dos anestesistas.

Além disso, a EBSERH também informou ao MPF que outros sete médicos estão em processo de contratação. Os demais convocados do último concurso público não manifestaram interesse em assumir os cargos.

Por outro lado, a procuradora da República Aldirla Albuquerque também solicitou que no prazo de dez dias a EBSERH apresente documentos que informem: o quantitativo dos atendimentos de baixa complexidade realizados das 7h às 20h, e das 20h às 7h; o número de pacientes que permanecem no hospital por mais de 24 horas e por menos de 24horas; estudos de redimensionamento feito pela EBSERH para o HUL; quantos leitos de internação e leitos de observação existiam à época em que a EBSERH assumiu a responsabilidade pela prestação do serviço de urgência e emergência do estado de Sergipe e quantos leitos haviam por ocasião da federalização do HUL.