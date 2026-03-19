Supermercado BomBom anuncia vagas de emprego para Lagarto

O Supermercado BomBom anunciou que está com vagas de emprego abertas para a unidade de Lagarto.

As vagas são para os cargos de Açougueiro e Auxiliar de Padeiro.

Para concorrer a vaga de Açougueiro é preciso alguns requisitos como nível médio completo, experiência comprovada e conhecimento técnico. Já para o cargo de Auxiliar de Padeiro é preciso possuir ensino médio completo e a experiência na função será um diferencial.

Os interessados devem enviar seus currículos para o E-mail: vagas@grupobombom.com