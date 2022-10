Supermercado Bombom chega a Lagarto com preços baixos de verdade

Nesta sexta-feira, 30, o Grupo Bombom realizou a inauguração do Supermercado Bombom, a primeira filial da marca, no município de Lagarto. Situada na Avenida Zacarias Júnior, próximo à rodoviária, a loja chegou ao município com um espaço amplo, moderno e com um único objetivo: oferecer produtos com preço baixo de verdade.

“Aqui, o lagartense vai saber o que realmente é o preço baixo, além de ter um tratamento diferenciado. Nós já temos mais de 30 anos de nohall no comércio e o que queremos é que, aqui, o cliente se sinta em casa. O Bombom, hoje, quer entrar na casa e no coração dos lagartenses. É por isso que o coração faz bombom”, comentou o diretor de marketing do grupo, Felipe Rocha.

O Supermercado Bombom de Lagarto gerou mais de 150 empregos diretos, o que foi muito comemorado pelas autoridades presentes. O vice-prefeito de Lagarto, Fábio Franklin, destacou que o empreendimento chegou para fortalecer a economia local, enquanto o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio, ressaltou que a unidade é reflexo da confiança do empresariado em Sergipe.

Ao Portal Lagartense, o presidente do Grupo Bombom, Helvécio Souza, relembrou que a marca surgiu há 30 anos, com uma farmácia, depois avançou para uma bomboniere, até o surgimento do seu primeiro supermercado. Tudo isso em Estância. “Crescemos conforme a demanda popular e estou muito feliz da escolha que fiz por Lagarto, porque aqui é a capital do interior e que tem nos recebido de braços abertos. Então esse é o nosso presente para a população lagartense”, encerrou.