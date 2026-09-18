Supermercado Bombom comemora 25 anos com milhares de prêmios

o Supermercado Bombom está completando 25 anos e para celebrar a data a empresa está realizando o Aniversário Premiado do Supermercado Bombom, com diversos prêmios.

Para participar do Aniversário Premiado do Supermercado Bombom é muito simples: a cada R$ 150,00 em compras acumuladas, o cliente ganha 1 cupom para colocar na urna e concorrer aos prêmios.

Serão 2 ganhadores de 1 ano de compras grátis (R$ 1.000,00 por mês) e um grande prêmio final de R$ 25 mil reais.

Para conferir todos os detalhes, datas dos sorteios e a mecânica completa da promoção, acesse o nosso site oficial e confira o regulamento: www.supermercadobombom.com.br.