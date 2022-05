Supermercado publicará lista com vagas de emprego em Lagarto

Na próxima terça-feira, 31, o Grupo Bombom publicará uma lista com as primeiras vagas de trabalho para o supermercado que está sendo construido próximo a rodoviária de Lagarto. A expectativa é que sejam lançadas aproximadamente 150 oportunidades de trabalho.

Segundo a gestão municipal, as vagas serão disponibilizadas na plataforma grupobombom.gapy.io, onde os interessados em trabalhar no supermercado deverão preencher um formulário.

Além disso, caso os interessados não consigam o acesso às vagas de maneira virtual, o Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) de Lagarto estará aberto, das 08h às 16h, para acolher as demandas de forma presencial e ainda auxiliar no preenchimento do formulário.