Surfe: Filipe Toledo fatura título da etapa da WSL em Bells Beach

Na madrugada do último domingo, 17, o brasileiro Filipe Toledo, conhecido como Filipinho, venceu a mais tradicional competição da Liga Mundial de Surfe (WSL, sigla em inglês).

Na final contra o australiano Callum Robson, o surfista de Ubatuba, litoral de São Paulo, foi superior fechando com o placar de 14,74 a 12,94 e confirmou a conquista do badalado troféu em formato de sino. Essa foi a 11ª vitória da carreira de Filipinho em 16 finais no circuito mundial e dará ao brasileiro a liderança do ranking da temporada, na qual ele já tinha o vice campeonato em Peniche (Portugal), na última etapa.

A próxima fase será realizada em Margaret River, que começa no próximo dia 24, também na Austrália. Para faturar o título, além de bater o rival australiano na decisão, Filipinho ultrapassou nas quartas de final o americano John John Florence, bicampeão mundial e algoz do brasileiro na decisão de Bells de 2019. Na sequência, ele precisou bater outro australiano, Ethan Ewing. O placar foi 10,73 a 4,10.

Fonte: Agência Brasil