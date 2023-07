Suspeita de matar os filhos em Aracaju é encontrada morta dentro de presídio

A mulher e o companheiro foram presos em Aracaju, no dia 15 de novembro de 2019, suspeitos pelas mortes das crianças de 6 e 10 anos, que eram filhos dela. Os meninos haviam desaparecido no dia 6 de novembro, após saírem de casa para ir até uma mercearia e nunca chegaram.

Os corpos foram encontrados dois dias depois, na Lagoa do Areias, no Bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que as crianças morreram por lesões de traumatismo craniano e politraumatismo.

Fonte: G1 SE