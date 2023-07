Suspeitas pairam sobre Censo 2022 feito em Lagarto

A divulgação dos números do censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trouxe uma série de dúvidas e suspeitas sobre os números da cidade de Lagarto. De acordo com o Instituto, Lagarto teve um crescimento populacional de apenas 7,08% comparando ao Censo do IBGE de 2010, passando a ter agora 101.579 habitantes.

Porém, de acordo com o mesmo IBGE, foram encontrados mais de 6 mil imóveis fechados. Um número muito alto para uma cidade. Além disso, outras 3.649 residências foram registradas como habitação sazonal, ou seja, moram e trabalham durante a semana na cidade, mas viajam aos finais de semana. E elas não foram contabilizadas.

Lagarto registrou um crescimento no número de eleitores contando hoje com 5.114 eleitores a mais que Itabaiana, chegada do Campus da UFS com curso de Medicina, que alavancou o mercado imobiliário e de restaurantes com grande demanda. A chegada do Hospital Universitário após o último censo trouxe várias outras clínicas e investimentos na área.

Vários empreendimentos chegaram ao município, a exemplo de loteamentos e condomínios com milhares de residências já construídas. A construção de um shopping e de mais dois hotéis que estão prestes a ser inaugurados.

Tudo isso mostra que os dados do censo 2022 podem ter sido produzidos de modo equivocado. É bom destacar ainda que o diretor do IBGE de Lagarto é aliado político da família Reis, que sempre busca diminuir o potencial de crescimento da cidade e oposição a atual gestão. E isso pode ter influenciado para que os equívocos cometidos afetassem tanto o município.