Suspeito de assaltar ciclista morre atolado na lama

Na última quinta-feira, 16, um homem morreu após ficar preso na região pantanosa de um terreno baldio na Avenida Marechal Cândido Rondon, no bairro Capucho. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo populares, o homem teria assaltado um ciclista na região, e posteriormente, teria corrido para o terreno baldio, que estava bastante alagado, e acabou ficando atolado.

Com a chegada da Criminalística, foi constatado que o corpo apresentava um corte no peito, possivelmente de faca. O corpo foi removido por equipes do Corpo de Bombeiros e, em seguida, recolhido pelo Instituto Médico Legal.

Fonte: Fan F1