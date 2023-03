Polícia deflagra operação contra suspeito de cometer homicídios em Lagarto

A Delegacia Regional de Lagarto e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) deflagram Operação contra homicida com o objetivo de cumprir mandado de prisão contra suspeito de cometer uma série de homicídios na cidade de Lagarto. A Operação Proditio foi realizada nesta quinta-feira, 30, no munícipio Lagartense.

O último crime que foi cometido pelo suspeito investigado, ocorreu na manhã do dia 02 de janeiro deste ano, quando a vítima Alisson, mais conhecido como “Maresia”, foi assassinado em sua própria residência no Bairro Novo Horizonte.

“No local do crime, os investigadores puderam concluir que os assassinos acessaram o interior do imóvel com a autorização da vítima, pois não havia sinais de arrombamento, nem de agressões que possam ter ocorrido dentro do imóvel. Além disso, junto ao corpo havia vestígio de uso compartilhado de drogas e uma certeza: traição. “A vítima confiava na pessoa e, sem saber, se entregou ao suspeito. Por isso o nome da Operação ser Proditio, que em latim significa traição”, destacou a SSP/SE.

Com o avanço das investigações pela equipe de rua e a colaboração indispensável da Divisão de Inteligência Policial (Dipol), a Polícia conseguiu confirmar suspeitas anteriores de Rene que também havia participado do homicídio que vitimou Ítalo, em novembro de 2022. A vítima foi executada em plena luz do dia em uma loja do centro comercial de Lagarto/SE.

“Coincidentemente, na mesma época do crime, nossa equipe foi designada para investigar homicídios praticados na cidade de Boquim, o que nos ajudou a elucidar também o crime que vitimou o Alisson Maresia, sendo constatada uma rede de criminosos rivais atuando nas duas cidades”, afirmou o delegado Paulo Cristiano.

Após a formalização dos pedidos à justiça, foi decretada a prisão do suspeito. Porém, nesse tempo Rene acabou saindo da cidade de Lagarto, e passou a viver na cidade de Aracaju/SE após transitar por outros estados, como a Bahia.

“Rene era extremamente frio e perigoso, temido entre os próprios marginais e tem sido apontado como autor de 5 a 6 homicídios em Lagarto/SE. Por sua coragem, passou a exercer a função de executor de homicídios em nome de um certo grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas”, afirmam os policiais envolvidos na investigação.