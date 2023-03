Suspeito de fazer ameaças por causa de relacionamento amoroso é preso em Lagarto

Na manhã da última quinta-feira, 16, policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem que estava armado e havia feito ameaças de morte contra outro cidadão, na região do Mercado das Verduras, no centro da cidade de Lagarto.

De acordo com a vítima, as ameaças são constantes, e o motivo seria por causa de um relacionamento amoroso que seu filho tem com a ex-companheira de suspeito.

Já durante a abordagem, os policiais encontraram o suspeito com um revólver calibre .38 com cinco munições, e constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto, com validade até 20/06/2034, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e roubo.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.