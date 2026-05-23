Suspeito de feminicídio em Alagoas e preso após semanas foragido em Sergipe

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizou, na última sexta-feira, 22, o homem suspeito de envolvimento em um feminicídio ocorrido na Barra dos Coqueiros, no último dia 5 de abril. O investigado estava foragido desde o início de abril e foi detido no estado de Alagoas, na cidade de Coruripe, após trabalho integrado entre as polícias civis dos dois estados.

Segundo investigação do DHPP, o crime aconteceu dentro da residência da vítima, e as apurações foram iniciadas logo após a ocorrência. A apuração mostrou que o suspeito deixou o estado após o fato, passando a ser procurado pelas equipes de segurança pública de Sergipe.

Durante o andamento das investigações, a polícia reuniu depoimentos de testemunhas e outras evidências que ajudaram a identificar o investigado. A partir daí, a Justiça decretou a prisão temporária, que foi cumprida nesta sexta-feira, no município alagoano, depois de levantamento minucioso do Departamento.

“O DHPP representou pela prisão temporária do investigado, depois de ouvir as testemunhas, que confirmaram que ele tinha sido o autor do crime. Depois que a amiga dela descobriu que ela estava morta, mandou mensagem para ele, que passou a confessar, inclusive, nessas conversas, dizendo que estava arrependido e que estava em Pernambuco e queria se entregar. Mas, na verdade, ele estava despistando, tentando fugir da polícia o máximo possível”, afirmou o delegado responsável pelo caso, Kássio Viana.

O inquérito policial mostrou ainda que o crime foi cometido no imóvel da vítima, onde duas crianças, filhos dela, também estavam. Após o delito, o suspeito fugiu, trancando o local e levando o celular da vítima. Com a prisão desta sexta, o suspeito será transferido para Sergipe, onde ficará à disposição do Poder Judiciário, para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE