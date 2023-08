Suspeito de homicídio em Japoatã é preso em Tobias Barreto

A Delegacia Regional de Tobias Barreto, após troca de informações com policiais da cidade de Japoatã, cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem de 26 anos, suspeito de homicídio, ocorrido no ano de 2018, no município japoatãnense. A detenção aconteceu na última quinta-feira, 3, no povoado Alagoinhas, em Tobias Barreto.

De acordo com informações da polícia, utilizando uma arma de fogo, o suspeito teria disparado várias vezes contra a vítima, causando a sua morte. Logo após de ter praticado o crime, o homem fugiu.

Depois de várias diligências, recebeu-se a informação de que ele poderia estar residindo em Tobias Barreto. Com isso, equipes se deslocaram para a região, e, ao localizar o investigado no povoado Alagoinhas, deram cumprimento ao seu mandado prisão, que se encontrava em aberto.

O preso será encaminhado a uma audiência de custódia, e permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil