Suspeito de matar ex-mulher e cunhado em SE é preso na Bahia

O suspeito de matar a ex-mulher, de 17 anos, e o cunhado, e ainda balear o sogro e a sogra, em 2014, no município de Graccho Cardoso, no interior de Sergipe, foi preso na tarde da última terça-feira, 22, no município de Ibotirama, região Oeste da Bahia. A informação foi confirmada pelo delegado Antônio Rosélio Marques.