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Suspeito de roubo de cargas com extenso histórico criminal em Sergipe

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), realizou, na última sexta-feira, 04, uma diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um homem de 46 anos investigado por roubo de cargas, em Itabaiana.

A investigação apura o roubo de uma carga de margarina ocorrido em 2025. Parte dos produtos foi recuperada posteriormente em uma distribuidora localizada no município.

O investigado, que era egresso do sistema prisional, possuía registros relacionados a falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação criminosa, receptação qualificada e roubo.

Durante o cumprimento da ordem judicial, na residência do investigado, houve uma reação armada. Conforme as informações policiais, o homem efetuou disparos contra as equipes utilizando uma carabina calibre .40.

Diante da situação, houve intervenção policial e o homem foi atingido. Ele recebeu atendimento e foi socorrido com vida para o hospital de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos.

Fonte: SSP/SE

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