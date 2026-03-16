Suspeito de tráfico de drogas morre após confronto com a polícia em Salgado

No último sábado, 14, a equipe do 6° Batalhão da Polícia Militar deflagrou uma ação no município de Salgado, após denúncias de que indivíduos armados e envolvidos com tráfico de drogas estariam intimidando moradores da região.

Durante a ação, um suspeito efetuou disparos contra os policiais, colocando em risco a segurança das pessoas nas proximidades. Diante da agressão, houve confronto, ele foi foi atingido, recebeu socorro, mas não resistiu.

Os policiais apreenderam durante a ação uma arma de fogo, munições, porções de entorpecentes, balanças de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico.

Todo o material foi encaminhado à delegacia para as providências legais.