Suspeito de tráfico de drogas morre em confronto no povoado Brasília

Na última quarta-feira, 26, um indivíduo suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas morreu após entrar em confronto com policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, o indivíduo foi denunciado por populares e, ao perceber a presença policial, o suspeito sacou uma arma de fogo e disparou contra a guarnição, que revidou a agressão. Diante disso, o suspeito foi atingido e socorrido para o Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiu aos ferimentos.

Além da arma de fogo, o suspeito estava com um pochete que continha substâncias análogas a maconha e cocaína, sendo cinco cigarros de maconha e um papelote de cocaína, mais um rádio comunicador. Tudo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.